Real Madrid quiere seguir en plan

Para los actuales campeones de la liga Real Madrid no hay mayor reto que perseguir dentro del presente torneo de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Juvenil “A” que el seguir siendo uno de los conjuntos protagonistas.

La escuadra del Real, ha demostrado hasta ahora tener un buen nivel de competencia y es por esta razón que este plantel buscara continuar por ese mismo camino.

Esto claro a base de buenos resultados que así mismo sean factor para ocupar los primeros planos de la tabla de posiciones del presente torneo de Clausura 2017.

Si bien es cierto que hasta ahora el equipo no ha podido consolidar su buena participación con el liderato del grupo y es que hay que recordar que al equipo le toco descansar dentro de la fecha uno.

Esta claro que este plantel hoy en día es uno de los mejores planteles de la liga, y es por esta razón que este plantel se ha propuesto de manera automática en seguir con su buen desempeño, tomando en cuenta también que para seguir siendo los campeones de la liga no hay nada mejor que hacer que el seguir metidos de lleno dentro de la senda de la victoria partido tras partido.