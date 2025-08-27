Reaparece el COVID-19 en Ciudad Acuña: detectan cinco nuevos casos

Ciudad Acuña, Coah.– A pocos meses del inicio de la temporada invernal, autoridades de salud confirmaron cinco nuevos casos positivos de COVID-19 en la región, lo que podría derivar en el restablecimiento de medidas preventivas para evitar una propagación mayor del virus.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que los contagios fueron verificados mediante pruebas específicas. Aunque los pacientes actualmente se encuentran bajo control, Cantú no descartó el posible regreso del uso obligatorio de cubrebocas y el reforzamiento de hábitos como el lavado constante de manos.

“Hay que cuidarnos, sobre todo porque muchas veces ya se nos olvidó lo que vivimos y por lo mismo no nos cuidamos, y es ahí donde se dan los contagios”, advirtió el funcionario.

Si bien los casos detectados no representan un riesgo mortal, en gran parte debido a la cobertura de vacunación existente, la reaparición del virus ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias locales.

Cantú hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, especialmente ante la cercanía de la temporada invernal, cuando aumentan las probabilidades de propagación de enfermedades respiratorias.