Cuestionan a Ochoa por nombramiento fallido en Bomberos de Nava

Nava, Coahuila. — El alcalde Iván Ochoa Rodríguez destituyó a René Solís como director de Protección Civil y Bomberos , luego de que el funcionario protagonizara un escándalo mientras se encontraba en estado de ebriedad en un domicilio del fraccionamiento Bosques de Río Escondido .

De acuerdo con testimonios de vecinos, Solís causó disturbios que derivaron en su detención por parte de las autoridades. Habitantes de la zona señalaron que no es la primera vez que el exdirector se ve envuelto en este tipo de incidentes. Incluso, se le relaciona con un proceso anterior por violencia familiar , registrado en el CERESO .

El caso ha desatado fuertes críticas hacia la administración municipal, particularmente contra el alcalde Ochoa Rodríguez, por haber otorgado un cargo de alta responsabilidad a un colaborador cercano a su campaña, a pesar de sus antecedentes. Para muchos ciudadanos, esto refleja improvisación y una preocupante falta de filtros en la selección de funcionarios.

"Resulta alarmante que un puesto tan delicado como el de Protección Civil, encargado de la seguridad de la ciudadanía, haya sido ocupado por alguien con un historial cuestionable", comentaron vecinos del sector.

Aunque el edil declaró que "no habrá tolerancia" a conductas que dañen la imagen de su administración, persisten dudas entre la población sobre por qué se esperó a un nuevo escándalo para tomar medidas.

"Es doloroso cuando alguien en quien confías pierde el rumbo, pero el mensaje es claro: en el servicio público no hay espacio para actitudes que dañan la confianza ciudadana", declaró Ochoa, quien prometió anunciar al nuevo titular de Protección Civil en los próximos días.