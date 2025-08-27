"A COAHUILA LO CUIDAMOS TODOS"; FEDERICO FERNÁNDEZ MONTAÑEZ

El Fiscal General, Federico Fernández señaló dentro de los factores para mantener los buenos resultados en materia de seguridad la voluntad política del Gobernador Manolo Jiménez Salinas

Ante los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Región Sureste de Coahuila, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló los factores del Modelo Coahuila que ha brindado excelentes resultados en materia de seguridad.

Señaló el factor de la voluntad política del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha fortalecido el Modelo de Seguridad con una inversión de más 3 mil 500 millones de pesos distribuidos en más de 150 unidades tácticas, cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, Arcos de Seguridad, Cámaras de Videovigilancia Inteligentes, así como apoyo a las fuerzas municipales.

Fernández Montañez señaló la importancia del factor ciudadano, tejiendo con ellos una sinergia de cooperación y confianza que tan solo en este año ha concluido en más de 280 cateos con 356 kilogramos de narcóticos asegurados.

Reiteró la coordinación entre todos los órdenes de gobierno como el tercer factor importante para tener a Coahuila como la tercera entidad federativa con mayor percepción de seguridad en el país, con base en datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Alfredo López Villarreal, Presidente de COPARMEX Coahuila, indicó que coinciden en la tranquilidad que hoy se vive en la entidad, donde estos ejercicios de empresarios y autoridades demuestran el trabajo coordinado mediante el cual se realizan mecanismos de comunicación para mantener a Coahuila Seguro.

En dicha reunión mensual de la COPARMEX el Fiscal General bajo la autorización de la mesa directiva acordaron la creación de grupos de WhatsApp para reportes como mesas de capacitación en diversos temas que apoyen a empresarios y directivos para evitar situaciones de riesgo.

Entre las autoridades presentes asistió Miguel Monroy, Director General en COPARMEX Coahuila Sureste; así como Miguel Garza, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.