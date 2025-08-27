Reconocen a estudiantes y docentes de la Región Centro que participaron en OCI

La Dirección de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Monclova, encabezada por Abraham Segundo González, llevó a cabo este miércoles la entrega de reconocimientos y tabletas electrónicas a los 14 alumnos y 14 docentes que representaron a la Región Centro en la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2025.

En un evento realizado con la presencia de autoridades educativas, el director destacó el esfuerzo de los estudiantes que pusieron en alto el nombre de sus escuelas y de sus municipios, así como el acompañamiento de los maestros que durante meses impulsaron la preparación académica de los menores.

"Este reconocimiento no solo es un premio, sino un estímulo para que cada uno de nuestros niños y niñas continúe esforzándose, y para que nuestros docentes sigan siendo guía e inspiración en el camino de la educación", expresó González durante su mensaje.

El funcionario también agradeció el respaldo del Gobernador del Estado y del secretario de Educación, quienes, dijo, han promovido políticas para fortalecer la excelencia académica y motivar la participación en certámenes como la OCI, que buscan detectar y fomentar el talento de los alumnos de nivel básico.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un concurso académico de carácter nacional que reconoce a los estudiantes de sexto grado de primaria con los mejores resultados, y que permite que cada región exponga su nivel educativo a través de pruebas de conocimiento y habilidades.

Finalmente, Abraham González exhortó a los alumnos a continuar esforzándose y a los maestros a seguir siendo pieza clave en la formación de generaciones comprometidas con su comunidad, asegurando que en la Región Centro de Coahuila hay talento y capacidad para destacar en cualquier escenario educativo.