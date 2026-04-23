Reconocen a docentes en Ciudad Acuña por su labor educativa

Ciudad Acuña, Coahuila.– En el marco del Día del Educador, docentes activos y jubilados participaron en un evento conmemorativo realizado en las instalaciones de la Sección 38, donde se les reconoció por su labor en las aulas.

La actividad reunió a maestros de distintos niveles educativos en un ambiente de convivencia, destacando la importancia de su trabajo en la formación de nuevas generaciones.

¿Qué se destacó en el evento?

En representación de la Secretaría de la Sección 38, la maestra Guadalupe Córdova, en lugar de Isela Licerio Luevano, subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo la educación y respaldando a quienes la imparten.

Durante el festejo se ofreció un desayuno a los asistentes, además de llevarse a cabo una rifa de premios como parte de las actividades organizadas para reconocer su desempeño.

Asistencia de autoridades estatales

Al evento también asistieron autoridades estatales, quienes se sumaron al reconocimiento del compromiso y dedicación de los educadores.