Centros para mujeres víctimas de violencia enfrentan crisis por falta de apoyos federales

Ciudad Acuña, Coah.– Los recortes y retrasos en los programas federales comienzan a dejar sin respaldo a los centros que brindan atención a mujeres víctimas de violencia en todo el país.

Carmina Díaz, coordinadora del centro externo de Opciones Dignas, denunció que el gobierno federal no ha cumplido con los pagos correspondientes al apoyo anual, lo que ha afectado directamente la operación de las asociaciones. "Hasta el momento no se nos ha dado el apoyo adecuado y nos siguen debiendo parte del recurso anual", señaló.

De acuerdo con Díaz, el programa contempla dos pagos pendientes y menos meses de cobertura en comparación con años anteriores, lo que agrava la situación de los refugios y centros de atención.

"Cada vez es más difícil mantenernos, sobre todo porque atendemos a mujeres que requieren ayuda inmediata por casos de violencia. No podemos dejarlas solas", expresó la coordinadora.

Organizaciones civiles advierten que la falta de recursos amenaza con dejar a miles de mujeres sin atención y acusan al gobierno federal de haber sustituido los apoyos directos por los llamados "centros libres", que consideran un disfraz para ocultar el abandono institucional.