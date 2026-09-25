Presa de la Amistad alcanza 24% de almacenamiento

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Presa de la Amistad registra una recuperación favorable durante el año y actualmente alcanza el 24 por ciento de su capacidad total.

Ignacio Peña, ingeniero y representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), informó que el nivel de almacenamiento se mantiene en 24 por ciento.

¿Qué declaró Ignacio Peña sobre la presa?

Explicó que las principales captaciones de agua se han registrado río arriba, cuyos escurrimientos llegan posteriormente a la presa.

Peña señaló que el comportamiento de este año se encuentra entre los mejores periodos recientes de recuperación. No obstante, actualmente se mantienen extracciones de agua, lo que permite equilibrar el almacenamiento.

¿Qué se espera para la temporada de lluvias?

El representante de CILA agregó que todavía se espera la temporada de lluvias, lo que podría favorecer la recuperación de la presa debido al fenómeno de El Niño.