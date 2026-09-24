Club Rotario Santiago de la Monclova lanza Maratón de Spinning

Con la meta de recaudar alrededor de 120 mil pesos, el Club Rotario Santiago de la Monclova presentó la quinta edición de su Maratón de Spinning, evento con causa programado para el próximo sábado 17 de octubre en la Plaza del Magisterio, de 16:00 a 19:00 horas.

Integrantes del organismo socio civil, encabezados por Ramón de la Cruz y Fernando Cerros, explicaron que los fondos captados se destinarán a la impermeabilización y remodelación del Asilo de Ancianos de Castaños —donde residen 17 adultos mayores—, así como a la renovación del cableado eléctrico e instalación de sistemas de climatización en la Casa Hogar Galilea.

Por su parte, Minerva Liñar y Mine Berrones, coordinadoras de la actividad, detallaron que el kit de participación tiene un costo de 250 pesos, el cual otorga el derecho a participar en las tres horas de pedaleo continuo y en la rifa de dos premios principales en efectivo por 10 mil y 5 mil pesos, además de obsequios diversos otorgados por los patrocinadores.

A la fecha se registran cerca de 120 deportistas inscritos, cifra condicionada a la disponibilidad y renta de bicicletas estáticas por parte de gimnasios locales. Debido a la alta demanda de lugares, los organizadores extendieron un llamado a la comunidad e instituciones deportivas para la donación o préstamo de equipos adicionales que permitan ampliar el cupo de participantes.