Altos Hornos de México inicia subasta en Monclova

Decenas de extrabajadores y personal retirado de Altos Hornos de México se concentraron desde temprana hora en las instalaciones correspondientes para atestiguar el desarrollo de la subasta judicial. Tras un largo periodo sin percibir ingresos regulares ni liquidaciones formales, las familias afectadas aguardan que este procedimiento legal marque un punto de inflexión definitivo en el prolongado conflicto laboral que atraviesan.

La subasta judicial de AHMSA

El proceso de remate de los activos de la acerera está programado para iniciar formalmente a las 10 de la mañana. Los exempleados buscan garantizar que los recursos derivados de la venta se destinen con prioridad al pago de los salarios vencidos, indemnizaciones y demás derechos adquiridos acumulados durante los años de operaciones suspendidas dentro de la planta industrial.

Impacto en la economía local

La paralización de las actividades operativas en la siderúrgica impactó de manera directa la economía de Monclova y de la región centro del estado. Muchos de los extrabajadores han tenido que recurrir al empleo informal o al apoyo familiar para subsistir durante este periodo de inactividad, por lo cual la jornada de hoy resulta completamente determinante para sus economías domésticas.

Aunque persisten las dudas sobre el monto final de la puja y el tiempo exacto que tomará la dispersión de los fondos a los acreedores laborales, los asistentes permanecen en el sitio a la espera de noticias oficiales. Representantes de los obreros señalaron que mantendrán la vigilancia constante sobre las decisiones que tomen las autoridades judiciales en las próximas horas.

El resultado de la subasta definirá las posibilidades reales de reactivación económica para la zona y la resolución definitiva de las demandas obreras. Los afectados señalaron de forma contundente que permanecerán atentos al desarrollo de la audiencia hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe detallado sobre las posturas presentadas y los pasos a seguir dentro del proceso legal.