José Antonio Flores Guzmán destaca incremento en donaciones de órganos

La procuración de órganos en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS aumentó más de 90 % respecto de años anteriores, informó José Antonio Flores Guzmán, coordinador hospitalario de donación.

El especialista atribuyó el incremento a una mayor difusión de la cultura de donación y a la respuesta favorable de las familias, que cada vez se acercan más para conocer el proceso y expresar su disposición a donar.

"Creemos que el concientizar y el difundir este programa tan hermoso que es dar vida después de la vida ha sido una buena respuesta por parte de la comunidad coahuilense", señaló.

Aumento en donaciones

En lo que va del año, el hospital ha realizado cinco donaciones multiorgánicas y ocho por parada cardiaca, de acuerdo con los datos proporcionados por Flores Guzmán durante la entrevista.

El coordinador señaló que estas procuraciones han beneficiado a más de 200 personas mediante los órganos y tejidos obtenidos.

El crecimiento en la procuración también ha permitido que el Hospital General de Zona No. 2 se ubique, según Flores Guzmán, en el tercer lugar nacional en esta actividad, por lo que recibió un reconocimiento hace algunos meses.

"Nos ha ayudado también la comunidad, sí, porque uno puede hablar y todo, pero al final del día ellos, que es nuestra derechohabiencia, son los que nos han ayudado más en este proceso", explicó.

Disposición familiar

El médico destacó que uno de los cambios más importantes ha sido la disposición de las familias. Explicó que, aunque una persona puede registrarse como donadora voluntaria, es fundamental comunicar esa decisión a sus familiares.

Si los familiares desconocen la voluntad del posible donador, agregó, la decisión puede no concretarse cuando ocurre el fallecimiento.

Flores Guzmán señaló que algunos de los principales obstáculos que se han enfrentado son los mitos relacionados con la religión y la falta de comunicación dentro de las familias. La difusión y el diálogo han contribuido, dijo, a avanzar en ambos aspectos.

El HGZ No. 2 es un hospital procurador, por lo que realiza la extracción de órganos y tejidos. Los procedimientos de trasplante se efectúan en otras unidades especializadas.

Cuando se concreta una donación, equipos de otras instituciones acuden al hospital para realizar la procuración. Entre las unidades que han participado se encuentran hospitales de Monterrey, Torreón, Ciudad de México y otras Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Los posibles donadores llegan por distintas causas, entre ellas enfermedades agudas, urgencias y padecimientos crónico-degenerativos que pueden provocar muerte encefálica o parada cardiaca.

El coordinador explicó que el personal de donación identifica a los pacientes con mayor gravedad y da seguimiento a los posibles candidatos. Sin embargo, el acercamiento con la familia para solicitar la donación ocurre después del fallecimiento del paciente.

La decisión de las familias, sostuvo, permite que los órganos y tejidos puedan representar una segunda oportunidad para pacientes que esperan un trasplante.