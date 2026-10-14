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Coahuila

Renuevan tarjetas de adultos mayores

El programa 65 y Más reemplaza tarjetas vencidas para que los beneficiarios continúen recibiendo su pensión.

Por Ángel García - 14 octubre, 2026 - 01:44 p.m.
Programa federal reemplaza tarjetas vencidas de adultos mayores beneficiarios de la pensión.
Programa federal reemplaza tarjetas vencidas de adultos mayores beneficiarios de la pensión.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa federal de 65 y Más inició el reemplazo de tarjetas vencidas para adultos mayores que reciben la pensión, con el objetivo de que puedan continuar recibiendo el apoyo económico correspondiente.

      Alejandro Mayo, servidor de la nación, explicó que la renovación es necesaria para aquellos beneficiarios cuyas tarjetas bancarias ya perdieron su vigencia.

      Proceso de renovación de tarjetas

      El funcionario indicó que, con los nuevos plásticos, los adultos mayores podrán recibir el depósito de la pensión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

      Importancia de mantener la vigencia

      Asimismo, pidió a los beneficiarios mantenerse atentos a las llamadas telefónicas que reciban o acudir a los puntos de entrega, en caso de que ya tengan programada la recepción de su nueva tarjeta.

      La renovación busca que los beneficiarios cuenten con un medio vigente para recibir el apoyo del programa federal.

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