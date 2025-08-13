Refuerzan combate al dengue en Ciudad Acuña ante lluvias y calor

Ciudad Acuña, Coah.- Con el inicio de la temporada de lluvias y altas temperaturas, autoridades de salud en Ciudad Acuña han intensificado las acciones preventivas contra el dengue en diversos sectores de la ciudad.

El personal de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 02 ha comenzado la implementación de cercos sanitarios y fumigaciones en colonias, como parte de una estrategia anticipada para evitar brotes, especialmente con el próximo regreso a clases.

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, informó que se están aprovechando los días sin actividad escolar para intervenir en planteles educativos y reforzar las medidas de prevención. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones.

“Hasta el momento no tenemos casos de dengue, pero hay que seguir trabajando, principalmente con los cercos y en segunda con el apoyo de las personas, para que resulte el trabajo”, expresó.

Las autoridades recordaron la importancia de eliminar cacharros y mantener patios limpios para evitar la reproducción del mosquito transmisor. Asimismo, solicitaron a los vecinos permitir el acceso del personal de salud para continuar con las labores de control.