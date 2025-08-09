Refuerzan seguridad en Ciudad Acuña con visitas mensuales del Fiscal de Coahuila

Ciudad Acuña, Coah.– Como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la región norte del estado, se realizó una reunión entre autoridades de los tres niveles de gobierno en Ciudad Acuña. En el encuentro estuvo presente el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien anunció que visitará mensualmente el municipio para dar seguimiento puntual a las acciones de seguridad.

Durante la reunión, Fernández Montañez resaltó que el estado tiene cinco objetivos prioritarios en esta materia, destacando entre ellos mejorar la percepción ciudadana y combatir la impunidad. Informó que, en los últimos 75 días, se han efectuado 225 cateos, asegurado 42 armas, detenido a 124 personas y decomisado 332 kilogramos de droga.

"Nuestro compromiso es claro: dar con todos los puntos de venta de drogas y artículos robados en el estado", declaró el Fiscal, al tiempo que hizo un llamado a la población a denunciar de manera anónima al número 844 675 9809.

Además, se adelantó que tanto el estado como los municipios contemplan fuertes inversiones en seguridad, con la compra de nuevas unidades, cámaras inteligentes y tecnología avanzada.

Actualmente, Coahuila registra la incidencia delictiva más baja en los últimos 18 años. En comparación con el año anterior, se han registrado 20 homicidios dolosos menos, y de 50 casos recientes de investigación, 49 han sido resueltos, lo que refuerza la efectividad de la estrategia implementada en la región.