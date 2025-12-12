Concluye registro 2025 de 65 y Más en Ciudad Acuña; prevén más incorporaciones en 2026

Ciudad Acuña, Coah.– Con el cierre del registro para el periodo 2025 del programa federal 65 y Más, continúan incorporándose nuevos adultos mayores del municipio y la región que recibirán el apoyo económico otorgado por el Gobierno federal.

El programa mantiene un crecimiento constante, pues cada año se identifican personas que aún desconocen los requisitos o que no habían iniciado su trámite. Alejandro Mayo, Servidor de la Nación, informó que para 2026 se espera sumar a más beneficiarios y reforzar la difusión para evitar que algún adulto mayor quede fuera.

Aunque pareciera que ya no hay más personas por registrar, explicó que aún encuentran adultos mayores que no estaban enterados del programa. "El siguiente año volveremos y se estará avisando cómo pueden buscar sumarse a estos programas del gobierno federal, con lo que es un apoyo especial," comentó.