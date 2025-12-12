Contactanos
CBTis 239 invita a su comunidad al Festival Navideño y posada estudiantil

El evento se realizará el 16 de diciembre y busca promover la convivencia y el talento artístico del alumnado.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 diciembre, 2025 - 06:07 p.m.
      NAVA, COAH. — El CBTis 239 convocó a toda su comunidad estudiantil a participar en la posada y Festival Navideño que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en la techumbre del plantel, donde alumnas y alumnos podrán presentar números musicales, coreografías o interpretaciones de canto.

      La invitación destacó que quienes deseen participar deberán acudir con su instrumento musical, pista o material necesario para su presentación. La escuela subrayó que el objetivo es promover la convivencia y brindar un espacio para que el estudiantado muestre su talento en un ambiente festivo.

      Detalles del evento

      Autoridades académicas señalaron que estas actividades fortalecen el sentido de identidad escolar y el compañerismo, además de fomentar la participación artística en un entorno seguro y recreativo.

