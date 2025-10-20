Aumenta matrícula en escuela primaria Benito Juárez de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La escuela primaria "Benito Juárez", turno matutino, ha registrado un notable incremento en su matrícula escolar para el ciclo 2025-2026.

El director del plantel, profesor Humberto Martínez Mangel, informó que este crecimiento se debe principalmente al arribo de estudiantes provenientes del extranjero, como resultado de la repatriación de familias migrantes que han decidido regresar a sus lugares de origen.

El profesor Martínez Mangel explicó que este fenómeno ha generado un movimiento significativo en el ámbito educativo local. "Los padres de familia están retomando el destino a sus raíces, y eso nos impulsa a seguir adelante, ofreciendo mejores instalaciones, mobiliario y todo lo necesario para nuestros estudiantes", expresó.

Afortunadamente, la escuela con años de servicio, ha respondido con mejoras en infraestructura para atender adecuadamente la creciente demanda.

Además del retorno de familias migrantes, el director señaló que la rotación de personal en el cuartel militar ubicado en la localidad también ha contribuido al aumento de la población estudiantil.

"Esta dinámica ha traío consigo la llegada de niños y niñas provenientes de diversos estados del país, enriqueciendo la diversidad del alumnado en nuestro plantel", abundó el docente.

Entre los nuevos estudiantes se encuentran menores originarios de Puebla, Tabasco y Ciudad de México. Para el director, esta afluencia refleja la buena reputación de la institución.

"Esto habla bien del plantel, al ser una de las escuelas más reconocidas en el Municipio de Múzquiz, por el desempeño que brindan los maestros al alumnado", afirmó con orgullo.

La escuela "Benito Juárez" se prepara para recibir a más estudiantes en los próximos meses, consolidándose como un referente educativo en la región.

Con el compromiso de su personal docente y el respaldo de la comunidad, el plantel continúa adaptándose a los cambios demográficos con una visión inclusiva y de calidad.