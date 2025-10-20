Sebastián García Flores: Triunfador del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025

El talento, la disciplina y los logros internacionales del arquero Sebastián García Flores le valieron para ser elegido ganador del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025, tras el fallo emitido por el jurado calificador reunido este lunes en el Centro de Concentración de Atletas "Eulalio Gutiérrez Treviño", en Saltillo.

Durante este 2025, García Flores tuvo una intensa actividad en el plano internacional dentro del tiro con arco, y con notables resultados se adjudicó el Premio en la categoría de Atleta Absoluto.

El joven atleta se colgó la medalla de plata individual en la Copa del Mundo de Central Florida, Estados Unidos, brilló con otra plata en equipos mixtos durante su participación en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, y cerró su exitosa temporada con un bronce en equipos mixtos dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

Además del premio principal, el jurado reconoció el esfuerzo y la dedicación de otras figuras destacadas del deporte coahuilense.

En la categoría de Entrenador Absoluto, el galardón fue para Mario Alejandro Carranza González, estratega de la selección estatal de Rugby, mientras que en la categoría de Fomento, Protección o Impulso al Deporte, el premio fue otorgado a Ramatiz Arellano Trueba, por su invaluable labor en el desarrollo y promoción del tenis de mesa en el estado.

Por su parte, Olivia Contreras Valdés fue reconocida como Deportista Master y/o Veteranos, gracias a su prolongado legado y destacada trayectoria en el sóftbol, en tanto que en la categoría de Deporte de Conjunto, el galardón fue otorgado al equipo Murciélagos Laguna, que representó a Coahuila con orgullo y gran nivel competitivo, obteniendo la medalla de plata en la Paralimpiada Nacional 2025.

Finalmente, la arquera Susana García Flores fue reconocida como la mejor atleta en la categoría Infantil-Juvenil, Convencional o Adaptado, gracias a su proyección dentro del tiro con arco, disciplina en la que ha empezado a escribir su propia historia a nivel nacional.

La ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 estará encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en un acto solemne cuya fecha y sede serán anunciadas próximamente.