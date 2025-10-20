Solicitud de Rehabilitación de Red Eléctrica en Jardín de Niños 'Diego Guerra'

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Docentes y padres de familia del jardín de niños "Diego Guerra" presentaron una solicitud formal a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez para llevar a cabo la rehabilitación de la red eléctrica del plantel.

La petición busca prevenir posibles fallas que puedan poner en riesgo a los 128 alumnos que asisten diariamente a clases.

La directora del plantel, profesora Patricia Elsa Rodríguez Alfaro, informó que además de la solicitud al municipio, se ha gestionado apoyo ante el subsecretario de vinculación educativa.

"Esperamos tener una buena respuesta, ya que es una necesidad urgente para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes destacando que, la red, tiene más de 40 años sin recibir mantenimiento".

Como parte de la propuesta, se contempla la rehabilitación de las cajas de registro, que presentan deterioro por el paso del tiempo. La comunidad escolar ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de incidentes eléctricos, por lo que consideran prioritaria esta intervención.

Rodríguez Alfaro señaló que aún se desconoce el monto total de la obra, pero serán las autoridades competentes quienes acudan al plantel para realizar una inspección técnica y determinar el presupuesto necesario.

Aunque hasta la fecha no se han registrado incidentes, la comunidad educativa ha optado por actuar de manera preventiva puesto que, desde su construcción, el jardín de niños "Diego Guerra" no ha recibido reparaciones en su sistema eléctrico, lo que refuerza la urgencia de atender esta solicitud para evitar riesgos futuros.