Abren registro para apoyo a personas con discapacidad en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades federales iniciaron el proceso de registro para incorporar a personas con discapacidad a un programa de apoyo, dirigido a población de entre 0 y 29 años de edad.

El trámite se realiza con la presentación de una carta médica que acredite la condición, requisito indispensable para acceder al beneficio.

Alejandro Mayo, servidor de la nación, señaló que es importante que las personas interesadas acudan a realizar su inscripción, a fin de que puedan recibir el apoyo que otorga el Gobierno federal.

Registro disponible hasta el 28 de marzo

El registro estará disponible hasta el sábado 28 de marzo en las instalaciones del Mercado Acuña, donde se brinda atención directa a los solicitantes.

Objetivo del programa de apoyo

Con esta convocatoria, se busca ampliar la cobertura del programa y brindar respaldo a quienes viven con alguna discapacidad, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.