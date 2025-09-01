Más de 34 mil estudiantes regresan a clases en la Región Norte 2 de Coahuila

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el inicio del nuevo ciclo escolar, más de 34 mil alumnos de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— regresaron a las aulas en la Región Norte 2 de Coahuila.

El regreso a clases, que se extendió hasta el 1 de septiembre tras un periodo vacacional más largo de lo habitual, se llevó a cabo de forma simultánea en todo el estado, como parte de los esfuerzos para reforzar la calidad educativa en la entidad.

Autoridades educativas informaron que, junto con el reinicio de actividades escolares, se realizan revisiones en los planteles con el fin de asegurar condiciones óptimas en la infraestructura escolar.

Además, comenzó la entrega de libros de texto gratuitos en las distintas escuelas, con el objetivo de que el alumnado cuente con el material necesario desde el primer día de clases.