Gobierno de Coahuila respalda a familias afectadas por feminicidio en la Región Norte

Ciudad Acuña.– El Gobierno de Coahuila brinda respaldo a familias que enfrentan situaciones difíciles, en particular a hijas e hijos que son víctimas indirectas de feminicidio en la Región Norte del estado.

A través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), se otorgan apoyos económicos que representan un alivio importante para las familias que atraviesan momentos complicados.

Acciones de la autoridad

La subprocuradora estatal de la PRONNIF, Abigail García Ramos, realizó la entrega de uno de estos apoyos a nombre del gobernador Manolo Jiménez, reiterando que las familias no se encuentran solas ante la adversidad.

Autoridades señalaron que el proceso de volver a empezar resulta complejo, por lo que el acompañamiento institucional busca brindar estabilidad y apoyo a los menores afectados.

Detalles confirmados

Este programa se lleva a cabo de manera bimestral y contempla la entrega de alrededor de 11 apoyos a familias coahuilenses que se encuentran en esta situación.