Bajas temperaturas por frente frío número 30: Protección Civil en alerta

El frente frío número 30, considerado el más intenso de la temporada hasta el momento, arribará a la región a partir del viernes, provocando un marcado descenso en las temperaturas, con registros que podrían ubicarse por debajo de los cero grados centígrados durante el fin de semana.

Así lo dio a conocer Pedro Alvarado, director de Protección Civil, quien señaló que este fenómeno climático será diferente a los frentes fríos anteriores, ya que traerá consigo condiciones de mayor frío y mantendrá a las autoridades en constante vigilancia para salvaguardar a la ciudadanía.

"Este frente frío es el más fuerte que hemos tenido hasta ahorita; algunos otros trajeron vientos o pasaron rápidamente, pero en este caso esperamos temperaturas más bajas que nos obligan a estar muy al pendiente del ciudadano", explicó el funcionario.

De acuerdo con el pronóstico, a partir del viernes comenzará el descenso de la temperatura, siendo viernes, sábado y domingo los días más fríos, con valores que podrían ubicarse por debajo de los cero grados centígrados.

Ante esta situación, Protección Civil se mantendrá atenta tanto al comportamiento del clima como a los reportes ciudadanos.

Alvarado destacó que, siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Villarreal Pérez, se reforzarán los operativos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas que se encuentran en condición de calle o requieren resguardo ante las bajas temperaturas.

Indicó que los albergues se encuentran habilitados y listos para recibir a quienes lo necesiten, contando con personal preparado para atender cualquier eventualidad. Asimismo, para quienes no requieran traslado a un albergue, se dispone de material de apoyo como lonas, hules y cobertores, los cuales serán entregados directamente en las visitas que realice el personal de Protección Civil.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y a reportar cualquier situación de riesgo, especialmente en el caso de personas vulnerables, ante la llegada del frente frío más severo de la temporada.