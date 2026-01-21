AHMSA: Héctor Garza advierte sobre insuficiencia en subasta

En el contexto del proceso de quiebra y la próxima subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), el representante de acreedores, Héctor Garza, difundió un análisis financiero y legal en el que expone que el monto estimado de venta de la empresa es insuficiente para cubrir la totalidad de los créditos reconocidos en sentencia, incluidos los laborales.

De acuerdo con la información publicada, la unidad productiva integrada por AHMSA y MINOSA fue valuada en 1,127 millones de dólares, sin embargo, la subasta no partirá de ese monto, sino del 85 por ciento del valor, es decir, 957 millones 950 mil dólares, conforme a lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Concursos Mercantiles. Este precio representa únicamente el punto de arranque y no un monto garantizado de venta.

En contraste, el monto total de los créditos reconocidos judicialmente —que incluye a AHMSA y Minera del Norte— asciende a 62 mil 692 millones 717 mil 377 pesos, equivalentes a 3 mil 687 millones 807 mil 22 dólares, calculados a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar. Esto significa que los adeudos reconocidos son casi cuatro veces mayores al precio inicial de la subasta.

El análisis también pone especial atención en los créditos laborales. Según el listado presentado el 27 de junio de 2025, se tiene registro de 9 mil 235 trabajadores con derechos reconocidos dentro del concurso mercantil.

El crédito laboral total propuesto asciende a 15 mil 929 millones 928 mil 947 pesos, lo que equivale a 936 millones 466 mil 409 dólares, monto que por sí solo se acerca al precio de arranque de la venta de la empresa.

De esa cantidad, la parte considerada preferente por ley —la que se paga antes que otros créditos— suma 10 mil 391 millones 972 mil 484 pesos, equivalentes a 611 millones 292 mil 499 dólares, con fundamento en el artículo 123, apartado A, fracción XXIII de la Constitución, así como en los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles.

El resto del crédito laboral, catalogado como no preferente, asciende a 6 mil 46 millones 868 mil 102 pesos, equivalentes a 355 millones 698 mil 124 dólares. Esta parte compite en el mismo nivel que proveedores comunes y bancos sin garantía, por lo que su pago no está asegurado, conforme al artículo 221 de la Ley de Concursos Mercantiles.

A lo anterior se suman los llamados créditos contra la masa, que tienen prioridad incluso sobre los laborales y que corresponden a los gastos necesarios para mantener el proceso de concurso mercantil. Estos costos se estiman en 30 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente 1 millón 764 mil 706 dólares al mes, monto que se sigue acumulando mientras no se concrete la venta de la empresa y que reduce el recurso final disponible para los acreedores.

De manera resumida, los datos expuestos señalan que:

· El precio de arranque de la subasta es de 957.9 millones de dólares.

· Los créditos laborales totales suman 936.4 millones de dólares.

· Los créditos laborales preferentes ascienden a 611.2 millones de dólares.

· El total de créditos reconocidos alcanza 3 mil 687.8 millones de dólares.

El análisis concluye que los recursos no alcanzan para cubrir todos los adeudos, aunque sí permitirían cubrir en primer término los créditos preferentes. El pago del resto dependerá del precio final que se obtenga en la subasta, del tiempo que tome concretarse la venta y del monto que se destine a los gastos del concurso mercantil.

Héctor Garza subrayó que esta información no elimina derechos adquiridos, sino que busca exponer la realidad financiera del proceso con base en sentencias de graduación y prelación, listados presentados por la sindicatura y lo establecido en la Constitución y la Ley de Concursos Mercantiles, con el objetivo de que los acreedores y trabajadores cuenten con datos claros al momento de exigir el cumplimiento de sus derechos.