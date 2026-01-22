En Piedras Negras trasladan grave a golpeado batazos

MONCLOVA, COAH.- Un joven que fue brutalmente agredido con un bate de béisbol en la colonia Los Espejos, en Piedras Negras, fue trasladado de emergencia durante la madrugada a la ciudad de Monclova, donde permanece internado en estado crítico en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

La víctima fue identificada como Luis Diego Quintero, de 28 años de edad, quien presentó lesiones de gravedad tras el violento ataque ocurrido la tarde del martes.

De acuerdo con los primeros informes, el joven acababa de salir de una tienda del sector cuando fue sorprendido por su agresor, quien sin mediar palabra lo atacó de forma directa y luego huyó del lugar.

Detalles confirmados

Vecinos del área, alarmados por la agresión, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones policiacas. Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y, debido a la severidad de su estado de salud, se determinó su traslado a Monclova para recibir atención médica especializada.

Las autoridades confirmaron que las cámaras de videovigilancia de la zona fueron clave para identificar al presunto responsable, lo que permitió avanzar de manera importante en las investigaciones.

El agresor fue señalado como Néstor Daniel "N", conocido con el alias de "El Caníbal", quien presuntamente cuenta con antecedentes por hechos violentos.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del ataque se integró formalmente la carpeta de investigación. Añadió que, por la gravedad de las lesiones y los elementos de prueba recabados, el Ministerio Público analiza solicitar una orden judicial ante un juez competente por el delito de lesiones graves.

Familiares del joven lesionado manifestaron su preocupación e indignación, recordando que el presunto agresor fue señalado anteriormente por su posible participación en un homicidio ocurrido en diciembre de 2016, caso que, aseguraron, nunca fue esclarecido. Ante este antecedente, exigieron a las autoridades una actuación firme para evitar que este nuevo hecho quede impune.

La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes, mientras el estado de salud de Luis Diego Quintero se mantiene reservado y bajo estricta supervisión médica.