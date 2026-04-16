Polémica en Nava tras salida de Lobos de la Liga del Norte de Coahuila

Nava, Coah.- Tras la salida de los Lobos de Nava de la Liga del Norte de Coahuila, el alcalde Iván Ochoa Rodríguez salió al paso de las críticas y rechazó que exista falta de apoyo al deporte, aunque sus declaraciones evidencian una visión limitada frente a las exigencias del béisbol semiprofesional en la región.

Durante una entrevista, el edil sostuvo que su administración sí ha brindado respaldo, señalando acciones como el préstamo del estadio en comodato y labores de mantenimiento. No obstante, justificó la negativa de cubrir una nómina cercana a los 80 mil pesos semanales, argumentando que su prioridad son los servicios básicos, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de apuesta clara por el deporte competitivo.

Si bien el alcalde reiteró que está dispuesto a apoyar a quienes se acerquen, dejó en claro que no será bajo esquemas de financiamiento total, lo que abre el debate sobre si el municipio cuenta con una estrategia real para sostener equipos representativos o si el respaldo se limita a facilidades mínimas.

Acciones de la autoridad

La situación deja al descubierto no solo diferencias entre autoridades y directivos, sino también la falta de acuerdos sólidos que permitan mantener a Nava en escenarios deportivos relevantes, generando incertidumbre entre aficionados que ven cómo el municipio queda fuera de una de sus principales plataformas beisboleras.