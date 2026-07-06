Aumentan reportes de riñas en distintos sectores de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – En distintos puntos de Ciudad Acuña se han registrado múltiples riñas, algunas de ellas en espacios públicos, de acuerdo con la información disponible.

Los enfrentamientos han involucrado a personas de diferentes edades y, en algunos casos, han provocado lesiones de consideración.

La preocupación por la violencia en espacios públicos

La problemática continúa presentándose en diversos sectores de la ciudad, mientras persiste la preocupación por este tipo de incidentes.

Acciones de prevención y seguridad

Ante esta situación, autoridades y ciudadanos han señalado la importancia de fortalecer las acciones de prevención y seguridad para contribuir a reducir este tipo de hechos y evitar nuevos casos.