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Coahuila

Buscan a desaparecidos en penal de Monclova

Casi 100 integrantes de colectivos de 16 estados participan en la jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

Por Diana Ortiz - 22 septiembre, 2026 - 09:35 a.m.
Integrantes de colectivos arribaron al Centro de Readaptación Social de Monclova para realizar acciones de búsqueda en vida.
Integrantes de colectivos arribaron al Centro de Readaptación Social de Monclova para realizar acciones de búsqueda en vida.
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      Casi 100 integrantes de colectivos procedentes de 16 estados de la República realizan este martes una visita al Centro de Readaptación Social de Monclova, como parte del segundo día de la Jornada de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas.

      Visita al Centro de Readaptación Social

      Antes de las 10:00 de la mañana, los participantes arribaron a las instalaciones del penal, ubicado sobre la carretera estatal número 24, con la esperanza de localizar a algún familiar desaparecido.

      La actividad fue programada para una duración aproximada de cuatro horas y forma parte de las acciones contempladas durante esta jornada de búsqueda.

      Los colectivos tienen como objetivo localizar a personas desaparecidas que pudieran encontrarse con vida, por lo que realizan visitas a distintos puntos de la región.

      Continuación de la Jornada de Búsqueda

      En los próximos días, los participantes continuarán con la jornada y visitarán instalaciones de anexos en la región, donde mantendrán las acciones de búsqueda con el mismo objetivo.

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