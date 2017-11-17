Se lleva el susto de su vida

Una ama de casa, que hacía de comer, se llevó el susto de su vida cuando al prender la estufa provoca un flamazo, el incidente provocó la movilización de Bomberos y Seguridad Pública.

Como todos los días, Gabriela Juárez Sonora de 24 años, se dispuso hacer de comer en su domicilio ubicado en la calle Pino Suarez 1785 de la colonia 28 de Junio.

Cuando la estufa hace el flamazo, la afectada se pone nerviosa y comienza a pedir apoyo a sus vecinos, estos a su vez solicitan la presencia de Bomberos.

Cuando llegan las autoridades observan que el problema provenía de la estufa así que la sacan de la cocina.

Fueron los mismos Bomberos quienes recomendaron a la afectada que ya no utilizara la estufa por no estar en buenas condiciones.

Una vez controlada la situación, Bomberos regresó a su base mientras que la afectada se quedaba a limpiar los daños que se ocasionaron por el flamazo.