Se pasa el semáforo en rojo y ocasiona accidente vial

Por no respetar el semáforo en rojo, ubicado en el cruce de las calles Madero y 5 de Mayo, la joven Sheila Melissa Herrera Encinas, de 20 años, provocó un accidente vial, donde solo se registran daños.

La parte afectada está identificada como Joel Lara Fernández de 49 años, quien conducía un vehículo de la marca Nissan Tsuru modelo 2014 el cual está habilitado como taxi. La unidad del ruletero salió bastante dañada de su parte frontal, deteriorándose la parrilla, defensa y cofre.

Mientras que la Nissan Murano modelo 2004 en color gris que conducía la responsable, solo presentaba un golpe en su costado izquierdo parte frontal.

Como no hubo personas, heridas mucho menos el alcohol estuvo presente, no hubo necesidad de turnar el caso al Ministerio Público, aseguró Seguridad Pública al tomar conocimiento del incidente ocurrido la tarde del martes.

Como los participantes llegaron a un acuerdo, este caso no fue necesario canalizarlo al Ministerio Público en asuntos viales.