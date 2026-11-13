Secundaria Juan José Arreola recibe 600 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La Secundaria Juan José Arreola recibió 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra, recurso que destinó a la adquisición de equipo y a mejoras en sus instalaciones.

Mejoras en la infraestructura escolar

Con el apoyo, la institución compró cámaras de seguridad, pizarrones y computadoras. También realizó trabajos de rehabilitación del barandal del segundo piso y la división de espacios.

El programa La Escuela es Nuestra busca mejorar las condiciones de los planteles educativos y permitir que las comunidades escolares atiendan sus necesidades.

Impacto del programa La Escuela es Nuestra

Con este recurso, la Secundaria Juan José Arreola se suma a las instituciones beneficiadas por el programa federal, con acciones dirigidas a generar mejores condiciones para los estudiantes.