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Coahuila

Secundaria Juan José Arreola recibe 600 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra

El plantel destina el recurso federal a la compra de equipo y mejoras en sus instalaciones.

Por Ángel García - 13 noviembre, 2026 - 03:33 p.m.
La Secundaria Juan José Arreola recibió 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La Secundaria Juan José Arreola recibió 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra, recurso que destinó a la adquisición de equipo y a mejoras en sus instalaciones.

      Mejoras en la infraestructura escolar

      Con el apoyo, la institución compró cámaras de seguridad, pizarrones y computadoras. También realizó trabajos de rehabilitación del barandal del segundo piso y la división de espacios.

      El programa La Escuela es Nuestra busca mejorar las condiciones de los planteles educativos y permitir que las comunidades escolares atiendan sus necesidades.

      Impacto del programa La Escuela es Nuestra

      Con este recurso, la Secundaria Juan José Arreola se suma a las instituciones beneficiadas por el programa federal, con acciones dirigidas a generar mejores condiciones para los estudiantes.

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