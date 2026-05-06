Realizan simulacro por tornado en Cecytec Acuña con participación de cuerpos de emergencia

Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte del simulacro nacional, autoridades y cuerpos de emergencia llevaron a cabo un ejercicio en las instalaciones del Cecytec Acuña, donde se simuló un siniestro provocado por un tornado.

Participación de autoridades y cuerpos de emergencia

En la actividad participaron elementos de Protección Civil, efectivos de la 10ma Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) y personal de la Cruz Roja, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la contingencia.

Durante el simulacro, alumnos del plantel educativo fueron evacuados de sus salones y participaron en distintos escenarios de atención, donde se simularon personas lesionadas y daños en la infraestructura.

Evaluación de daños y respuesta coordinada

Las brigadas atendieron diversos casos, brindando apoyo a los supuestos afectados, mientras que otras áreas se enfocaron en la evaluación de daños dentro del plantel.

Autoridades destacaron la coordinación entre las distintas dependencias, subrayando la importancia de este tipo de ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

El simulacro forma parte de una jornada nacional y permite medir el nivel de preparación tanto de las instituciones como de la comunidad estudiantil.