Sobre carga en celular ocasiona incendio en vivienda

Un incendio en la parte alta de una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Cedros, ocasionó un celular sobrecargado, reportando solo daños materiales, la vivienda está ubicada en la calle del Roble número 220 de Fraccionamiento ya citado propiedad de Raúl Mata Chávez de 56 años de edad.

De acuerdo a la información de Seguridad Pública, al llegar a este sitio se entrevistaron con los testigos, quienes manifestaron que en esos momentos el propietario no se encontraba, al llegar los Bomberos y el personal de Protección Civil comenzaron las labores de rescate para sofocar las llamas, todas las cosas que se encontraron en la habitación de la parte alta fueron consumidas por el fuego.

Una vez que pudieron entrevistarse con el afectado, este indicó que había dejado su celular y se sobrecalentó lo que originó el calentamiento en la extensión del tomacorriente para que se originara el corto circuito afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y no se registran personas lesionadas.