Suspenden clases en Ciudad Acuña por frente frío y bajas temperaturas

Ciudad Acuña.– Las clases fueron suspendidas en la región como medida preventiva ante las bajas temperaturas, con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes.

Las instituciones educativas informaron con anticipación la cancelación de actividades escolares debido al frente frío que arribó a la zona, el cual mantiene condiciones adversas para la comunidad escolar.

Acciones de la autoridad

El director de Servicios Educativos de la Región, César Morales Veloz, señaló que el regreso a las aulas dependerá de la evaluación constante de las temperaturas en los próximos días. Indicó que, de ser necesario, los días de ausencia podrían ampliarse, decisión que también será valorada por los padres de familia.

Asimismo, destacó que los docentes cuentan con un protocolo establecido para atender los casos en que se registre una menor asistencia, a fin de no afectar el desarrollo académico de los alumnos.

"Es un clima del cual ya teníamos el dato, pero aun así contamos con instrucciones y un protocolo para evitar afectaciones a los estudiantes", expresó.

Impacto en la comunidad

Durante el periodo de suspensión, las escuelas permanecen sin actividad mientras las autoridades educativas esperan un cambio favorable en las condiciones climáticas.