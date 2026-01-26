Fiscalía de Coahuila asegura indicios biológicos en Monclova

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Coahuila confirmó el aseguramiento y recolección de diversos indicios biológicos localizados el pasado viernes en un predio de la colonia Estancias, en el municipio de Monclova, los cuales ya se encuentran bajo análisis pericial para la obtención de perfiles genéticos.

El fiscal especializado, José Ángel Herrera, informó que los indicios fueron recolectados por personal de Servicios Periciales, con el acompañamiento de agentes de Investigación Criminal adscritos a la Unidad de Homicidios de la Región Centro. "Efectivamente se aseguraron y se recolectaron diversos indicios biológicos, los cuales fueron levantados por Servicios Periciales, acompañados de agentes de Investigación Criminal de la Unidad de Homicidios de la Región Centro", explicó el funcionario.

Detalló que el siguiente paso en el proceso corresponde a la remisión formal de los indicios por parte del Ministerio Público, a fin de que se realicen los estudios necesarios para la obtención de ADN. "Una vez que se obtengan los perfiles genéticos, estos se comparten con el laboratorio de perfiles genéticos del centro regional, para verificar si existe alguna coincidencia positiva y, en su caso, poder brindar una respuesta", precisó.

Herrera subrayó que la investigación y seguimiento del hallazgo se encuentra a cargo de la Unidad de Homicidios de Monclova, la cual mantiene abierta la indagatoria conforme a los protocolos establecidos. En relación con posibles campañas de toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, el fiscal señaló que por el momento no existe ninguna programada por parte de la Fiscalía. "Probablemente la Comisión de Búsqueda, en conjunto con el centro regional, pudiera organizar alguna actividad, pero hasta ahora no hemos sido notificados de ningún evento. Generalmente, cuando se realiza una campaña, se nos solicita el acompañamiento", puntualizó.

Las autoridades reiteraron que cualquier avance relevante será informado de manera oficial, conforme se obtengan resultados de los estudios genéticos.