Fiscalía busca a maestro acusado de abuso en Monclova

La Fiscalía General del Estado ha intensificado las labores de búsqueda para localizar a un maestro del Jardín de Niños Gabriela Mistral, quien enfrenta una denuncia formal por presunto abuso interpuesta por una madre de familia de dicho plantel. El caso ha generado una fuerte expectativa social en Monclova, mientras las autoridades ministeriales trabajan en la localización del sospechoso para presentarlo ante la justicia.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, informó que la orden de aprehensión ya ha sido girada por un juez; sin embargo, hasta el momento el señalado no ha sido ubicado en su domicilio particular ni en los puntos habituales donde suele moverse. Medina aclaró que, aunque se desconoce su paradero exacto, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mantienen un monitoreo constante en diversas zonas de la ciudad para lograr su captura.

Respecto a la situación jurídica del docente, el delegado explicó que es probable que el sospechoso se encuentre oculto bajo asesoría legal. Medina señaló que, en este tipo de procesos, los señalados suelen esconderse por temor o para ganar tiempo mientras intentan tramitar un amparo ante la justicia federal para evitar ser detenidos por los agentes investigadores.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró que "el trabajo de la fiscalía es estar tras él" y que no se descansará hasta cumplimentar el mandato judicial. Se espera que en las próximas horas se obtengan mayores indicios sobre su ubicación, mientras la carpeta de investigación sigue nutriéndose con las pruebas aportadas por la parte afectada para garantizar que el caso no quede impune.