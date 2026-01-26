Bajas temperaturas en Coahuila: Empresas ajustan horarios de ingreso

Ante las bajas temperaturas registradas en la región Centro, empresas realizaron ajustes en los horarios de ingreso y reforzaron medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores, sin afectar sus prestaciones laborales, lo que permitió mantener al mínimo los niveles de ausentismo.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera, mencionó que con la llegada de la primera onda gélida, las empresas tomaron la decisión de recorrer los horarios de entrada, por seguridad, principalmente de los trabajadores que viven en los municipios más alejados.

Señaló que existen trabajadores que vienen de municipios como San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Lamadrid y los ejidos, donde la temperatura es aún más baja, lo que representa un riesgo adicional al trasladarse temprano a las empresas. Es por eso que se optó por recorrer la hora de entrada para que puedan trasladarse de manera más tranquila y sin afectar su récord de asistencia.

Mencionó que una de las preocupaciones de los trabajadores es tener retardos o ausentismo y que esto se refleje en la nómina, por lo que se tomó esta decisión y otras consideraciones para que no se vean afectados. "Hubo camiones que llegaron después de las 7:30 de la mañana, incluso después de las 8, y también en el turno nocturno, en estos casos se levantó un padrón con el fin de proteger las prestaciones".

Señaló que a pesar de las bajas temperaturas, fue mínimo el ausentismo que se registró en la empresa, prácticamente marginal, que no llega ni al 1 por ciento, apenas un 0.8 por ciento, lo que refleja el compromiso de la gente con su empleo.

Mencionó que al interior de las plantas se reforzaron medidas preventivas, como el cierre de cortinas industriales, la entrega de bebidas calientes y protección del personal que labora en áreas exteriores.

Asimismo, descartó afectaciones en el suministro eléctrico y mencionó que las medidas se mantendrán únicamente mientras persistan las bajas temperaturas.