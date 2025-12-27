Reportan desaparición de taxista de Ciudad Acuña tras viaje foráneo

Ciudad Acuña, Coahuila.– A través de redes sociales se dio a conocer la desaparición de un taxista originario de esta ciudad, de quien se perdió todo rastro luego de realizar un viaje foráneo.

De acuerdo con la información difundida, el trabajador del volante efectuó un traslado desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, con destino a Ciudad Acuña; sin embargo, no regresó y desde ese momento se desconoce su paradero.

La desaparición de Víctor Alfonso Sánchez

Ante la falta de contacto, se activó una alerta para su localización en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

La persona desaparecida fue identificada como Víctor Alfonso Sánchez, quien fue visto por última vez el pasado 23 de diciembre sobre la carretera Laredo–Piedras Negras.

Búsqueda activa de las autoridades

Asimismo, se informó que al momento de su desaparición transportaba a una familia conformada por una mujer y dos menores de edad, una niña y un niño.

Hasta el momento, las labores de búsqueda no han arrojado resultados positivos y se desconoce tanto el paradero del taxista como el de la familia que viajaba con él.