Tormenta invernal causa caos en el transporte de Nueva York

El noreste de Estados Unidos se enfrenta este viernes 26 de diciembre de 2025 a una severa crisis de transporte debido a una intensa tormenta invernal que ha obligado la cancelación de más de 1,700 vuelos. La mayor parte de las afectaciones se concentran en el área metropolitana de Nueva York, dejando a miles de viajeros varados en plena temporada de festividades.

Según datos del portal especializado FlightAware, aproximadamente la mitad de las cancelaciones registradas a nivel nacional corresponden a vuelos con origen o destino en las tres principales terminales de la región: LaGuardia, John F. Kennedy (JFK) y Newark.

El temporal no se limita a Nueva York; ciudades como Detroit, Filadelfia y Boston también han reportado importantes retrasos y anulaciones de servicios aéreos a lo largo de la jornada.

Acumulaciones de nieve: El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson, Long Island y Connecticut. En algunas zonas, se prevén acumulaciones superiores a los 25 centímetros de nieve.

Riesgo en tierra: El gobierno de la ciudad de Nueva York emitió una alerta de viaje oficial, advirtiendo que las temperaturas extremadamente bajas impiden que la nieve se derrita, creando condiciones "resbaladizas y peligrosas" en carreteras y calles.

Recomendación oficial: Las autoridades instaron a los ciudadanos a limitar los desplazamientos no esenciales para evitar accidentes y facilitar las labores de limpieza de las vías.

Se espera que el sistema invernal continúe afectando la región durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, lo que podría prolongar el caos en el transporte aéreo. Las aerolíneas han recomendado a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y han habilitado políticas de flexibilidad para cambios de fecha sin costo debido a la emergencia climática.

Este fenómeno meteorológico llega en uno de los fines de semana con mayor flujo de pasajeros del año, complicando el regreso de miles de personas tras las celebraciones de Navidad.