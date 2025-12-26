Monclovense Armando Villarreal espera ganar en la Lotería Nacional

Con los ojos puestos en los números y la ilusión firme de que la suerte toque a su puerta, Armando Villarreal, pensionado observaba atentamente los cachitos de la Lotería Nacional en un puesto ubicado en la zona Centro de Monclova.

Como cada fin de año, la esperanza se mezcla con la tradición y la economía del hogar, mientras cientos de ciudadanos prueban fortuna con la fe de que "ahora sí salga el bueno".

"Dios quiera... es lo que todos deseamos: que toque la suerte. Si no compras, nunca te vas a sacar nada", expresó el señor mientras elegía cuidadosamente su boleto, convencido de que la fortuna también necesita oportunidad. Agregó que ganarse un premio sería "un sueño" y que, aunque no sabe qué haría exactamente, la tranquilidad económica para el próximo año sería lo primero en agradecer.

Como él, muchos monclovenses recorren los puntos de venta del Centro en búsqueda del número "que les llama", un ritual popular en estas fechas donde la esperanza se convierte en inversión emocional y financiera. El cierre del año impulsa a comprar un cachito con la ilusión de cumplir metas pendientes: pagar deudas, arreglar la casa, apoyar a la familia o simplemente vivir un respiro económico tras los gastos navideños.

Mientras el vendedor acomoda los boletos y la fila avanza lentamente, queda claro que más allá del premio, la Lotería Nacional representa un símbolo de fe colectiva. Cada número es la posibilidad de un comienzo nuevo.

Porque hasta el último minuto —como dice el pensionado— "si la suerte viene, qué bueno... y si no, será para la próxima."