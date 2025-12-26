Carlos Villarreal supervisa obra de infraestructura educativa en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y brindar espacios más seguros y funcionales para las y los estudiantes, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó un recorrido de supervisión en la obra del nuevo techo estructural que se construye en el CBTIS No. 36, proyecto impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La obra es ejecutada a través del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), con una inversión superior a los 5.7 millones de pesos, y forma parte de la estrategia Impulso Educativo del programa Mejora Coahuila, orientada a mejorar las condiciones físicas de los planteles y ofrecer entornos adecuados para el aprendizaje.

Durante el recorrido, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones reflejan el compromiso conjunto con la educación y el desarrollo de la juventud monclovense.

"Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que nuestras escuelas cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales. Invertir en educación es apostar por el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes", subrayó.

Asimismo, resaltó que el ICIFED mantiene trabajos en distintos planteles del municipio, enfocados en fortalecer la infraestructura educativa, elevar los estándares de seguridad y generar condiciones óptimas para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Finalmente, el alcalde afirmó que el Gobierno Municipal seguirá haciendo equipo con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos educativos que contribuyan al desarrollo de las nuevas generaciones.