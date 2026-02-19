Culmina primer torneo del serial en la Presa de la Amistad en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con buena participación y un ambiente totalmente familiar, concluyó el primer torneo en busca del campeonato internacional de la Presa de la Amistad, marcando el arranque oficial del serial organizado por el club Acuña Bassfishing.

El primer campeón fue Francisco Téllez, quien logró colocarse en la cima de la competencia y ahora enfrentará el reto de mantenerse en esa posición durante las siguientes fechas del calendario.

¿Qué declaró Ricardo Molina sobre el torneo?

Ricardo Molina, presidente del club de pesca Acuña Bassfishing, señaló que la realización del serial es vista con optimismo por parte de los organizadores, quienes confían en sostener una participación constante. No obstante, reconoció que uno de los principales retos es el nivel actual de la presa.

El torneo se desarrolla bajo la modalidad de pesca desde orilla, formato que ha permitido una buena respuesta tanto de competidores como de familias que acuden a cada jornada.

Próximas fechas del torneo

El calendario contempla próximas fechas el 3 de mayo, evento que incluirá un festival infantil; posteriormente el 21 de junio, 16 de agosto, 11 de octubre y la gran final programada para el 8 de noviembre.

"Buscamos que este año de la misma manera se siga fomentando el deporte y la competitividad deportiva; al final son eventos familiares, con los que esperamos visitas en la Presa de la Amistad", expresó Molina.

Con este inicio, el serial perfila una temporada en la que los participantes buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato, en un escenario que promete emociones y convivencia deportiva.