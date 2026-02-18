Monclova inicia la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza

La Cuaresma inició este miércoles con la celebración del Miércoles de Ceniza en diversas iglesias de Monclova, donde fieles católicos participaron en misas, momentos de oración y la tradicional imposición de ceniza como parte del comienzo de este tiempo litúrgico.

En la parroquia de Santiago Apóstol, decenas de creyentes acudieron desde temprana hora para vivir este acto de fe que marca el inicio de los 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa. La celebración fue presidida por el padre Néstor Martínez, quien encabezó las ceremonias y momentos de reflexión.

Además de las misas, en el templo se prepararon pequeñas bolsas con ceniza bendecida que serán llevadas a personas enfermas o con discapacidad que no pueden acudir a la iglesia, con el propósito de que también puedan vivir este momento de fe y reflexión desde sus hogares.

Durante algunas imposiciones de ceniza se realizó únicamente una oración previa con los feligreses para después llevar a cabo el rito, permitiendo la participación de un mayor número de personas que acudieron al recinto religioso.

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días que invita a la oración, el ayuno y la conversión espiritual como preparación para la Semana Santa, recordando la importancia del arrepentimiento, la solidaridad y la renovación interior. La Iglesia exhorta a los católicos a aprovechar este periodo para renovarse espiritualmente mediante la oración diaria, dialogando con Dios y escuchando lo que tiene que decir a cada creyente.

Asimismo, se invita a practicar la caridad, ayudando a quienes más lo necesitan como reflejo del amor a Dios. También se recomienda el ayuno, no solo de alimentos, sino de aquello que aleja de la fe, promoviendo más oración y menos distracciones. Finalmente, se destaca la confesión como un acto liberador que permite la reconciliación con Dios y la recepción del perdón.