Coahuila

Refuerzan operativo en presa Palo Blanco por presencia de cocodrilos; llega especialista para su captura

La presa Palo Blanco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los visitantes.

Por Staff / La Voz - 19 febrero, 2026 - 09:27 a.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.– Ante la detección de dos cocodrilos en la presa Palo Blanco y la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementó un operativo especial con la llegada de un experto en manejo y captura de estos reptiles.

      Se informó que el especialista, proveniente de la Ciudad de México, cuenta con amplia experiencia en el control de fauna silvestre y comenzó labores desde este miércoles por la tarde. Las acciones incluyen recorridos permanentes en la zona y la colocación de trampas estratégicas para ubicar y asegurar a los ejemplares.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades informaron que el trabajo se realizará tanto de día como de noche, con el objetivo de resolver la situación antes del incremento de visitantes que suele registrarse durante Semana Santa.

      Medidas preventivas

      Cabe señalar que como medida preventiva, la presa Palo Blanco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Ante esto se pidió a la ciudadanía comprensión y paciencia, además de respetar las indicaciones para evitar riesgos mientras se desarrollan las maniobras de captura.

