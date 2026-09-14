Riña escolar en CecyTec Sur: PRONNIF advierte sobre consecuencias legales

Una riña escolar puede terminar en un proceso penal para los adolescentes involucrados, ya que los menores de 12 a 17 años no están exentos de la ley, así lo indicó la subprocuradora de PRONNIF en la región Centro.

Luego del enfrentamiento que se suscitó en el CecyTec Sur, en el que un estudiante resultó lesionado y dos adolescentes fueron presentados ante la Policía Municipal, la titular de la PRONNIF señaló que hasta el momento no ha recibido oficialmente el caso y corresponde de manera inicial al plantel aplicar su protocolo.

Martha Herrera mencionó que de manera inicial la escuela debe establecer acuerdos con los padres de familia. Si éstos no se cumplen y existen antecedentes de conductas de riesgo, la institución puede valorar si existe una omisión de cuidados que amerite la intervención de PRONNIF.

Sin embargo, la subprocuradora advirtió que la edad no impide que un adolescente enfrente consecuencias legales cuando una agresión constituye un delito. "Que no piensen que porque son menores de edad van a estar exentos de la ley", señaló al explicar que los adolescentes de 12 a 17 años están sujetos al Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

Precisó que PRONNIF ha intervenido en procedimientos penales en los que adolescentes son imputados por delitos como robo, riña, lesiones derivadas de riñas y daños.

En el caso de una agresión, explicó, debe existir una denuncia y, cuando corresponda, un señalamiento directo de la víctima, se presenta ante el Ministerio Público Especializado en Adolescentes, que determina el procedimiento y, en su caso, la judicialización.

En el caso del CecyTec Sur, los dos adolescentes presentados por la Policía Municipal no quedaron sujetos a un procedimiento penal debido a que la víctima no pudo identificarlos directamente como sus agresores.

La subprocuradora llamó a los padres de familia a mantener cercanía con sus hijos y a prevenir conductas violentas, al advertir que una pelea puede generar lesiones graves y derivar en consecuencias legales.