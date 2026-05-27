Trabajador sufre lesión en un ojo durante labores eléctricas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un trabajador resultó lesionado en uno de sus ojos luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores de instalación eléctrica en un domicilio del fraccionamiento Alamedas.

El accidente ocurrió mientras Gustavo Sánchez realizaba labores de instalación eléctrica en un domicilio particular.

Los hechos ocurrieron en la calle Ocho número 1855, hasta donde arribaron elementos de la Cruz Roja para brindar atención al afectado.

El lesionado fue identificado como Gustavo Adolfo Sánchez García, de 40 años de edad, quien explicó que mientras efectuaba trabajos eléctricos, una guía de cable se incrustó en el párpado de su ojo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al trabajador lesionado.

Tras el incidente, solicitó el apoyo de los cuerpos de rescate, cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Gustavo Sánchez fue trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica tras el accidente.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica y continuar con su recuperación.