Contactanos
Coahuila

Exigen aumento salarial: Trabajadores del IMSS protestan en Ciudad Acuña

Personal del IMSS en Ciudad Acuña se manifiesta por mejores condiciones laborales y suministros.

Por Staff / La Voz - 12 octubre, 2026 - 02:35 p.m.
Exigen aumento salarial: Trabajadores del IMSS protestan en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila. - Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumaron a las protestas nacionales con manifestaciones pacíficas a las afueras de distintas clínicas de Ciudad Acuña para exigir un aumento salarial y el reconocimiento de su labor.

      Demandas de los trabajadores del IMSS

      Una de las trabajadoras señaló que las protestas se realizan después de concluir las jornadas laborales, en respuesta a las injusticias que, aseguró, enfrenta el personal.

      Placeholder

      También denunció que, durante los últimos años, los gobiernos han abandonado al sector en materia de suministros, lo que ha obligado a los trabajadores a desempeñar sus funciones con los recursos disponibles.

      Abandono institucional y falta de suministros

      Los manifestantes demandan un incremento salarial y, principalmente, que se reconozca su labor, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados