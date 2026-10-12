Exigen aumento salarial: Trabajadores del IMSS protestan en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila. - Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumaron a las protestas nacionales con manifestaciones pacíficas a las afueras de distintas clínicas de Ciudad Acuña para exigir un aumento salarial y el reconocimiento de su labor.

Demandas de los trabajadores del IMSS

Una de las trabajadoras señaló que las protestas se realizan después de concluir las jornadas laborales, en respuesta a las injusticias que, aseguró, enfrenta el personal.

También denunció que, durante los últimos años, los gobiernos han abandonado al sector en materia de suministros, lo que ha obligado a los trabajadores a desempeñar sus funciones con los recursos disponibles.

Abandono institucional y falta de suministros

Los manifestantes demandan un incremento salarial y, principalmente, que se reconozca su labor, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.