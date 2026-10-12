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Coahuila

Exigen reinstalación de maestro en Telebachillerato

Padres y estudiantes del Telebachillerato Venustiano Carranza se manifestaron para exigir el regreso del profesor Jonatan y denunciar la falta de respuesta de las autoridades.

Por Staff / La Voz - 12 octubre, 2026 - 01:26 p.m.
Padres y estudiantes exigen la reinstalación del profesor Jonatan.
Padres y estudiantes exigen la reinstalación del profesor Jonatan.
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      NAVA, Coahuila - Padres de familia y estudiantes del Telebachillerato Venustiano Carranza se manifestaron en la Secundaria Fausto Seferino para exigir la reinstalación del profesor Jonatan, cuya ausencia ha generado inconformidad entre la comunidad escolar.

      Demandas de la comunidad escolar

      Los manifestantes cuestionaron la falta de respuesta a las solicitudes entregadas a las autoridades educativas, entre ellas firmas para respaldar la petición. También señalaron a la coordinadora regional del COBAC, Angélica Díaz, por presuntamente no atender sus demandas.

      Padres y alumnos pidieron que se escuchen sus inconformidades y se les informe sobre los motivos de la separación del docente, así como sobre la posibilidad de que regrese a las aulas.

      Falta de respuesta de las autoridades

      Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial que explique las razones de la ausencia del maestro ni la respuesta de las autoridades a la solicitud de reinstalación.

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