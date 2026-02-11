Trágica volcadura cobra la vida de joven de 19 años en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un joven de 19 años perdió la vida la mañana de este martes luego de volcar el vehículo que conducía al oriente de la ciudad.

El accidente se registró sobre la Carretera Santa Eulalia, en el cruce con la calle Corintios, en dirección a la salida de la ciudad, donde el automóvil terminó fuera de la cinta asfáltica.

La unidad involucrada fue un Chevrolet Spark modelo 2012, color gris, que se volcó por causas que aún son investigadas por las autoridades.

El conductor fue identificado como Gustavo, de 19 años de edad, quien falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas durante el percance.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las diligencias correspondientes.