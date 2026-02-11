Ubican unidad que atropelló de manera fatal a una mujer en Saltillo; chófer se dió a la fuga

SALTILLO, Coahuila. - La víctima, una mujer de 52 años que recolectaba materiales reciclables, murió tras ser embestida por una unidad de transporte de personal. El vehículo fue hallado sin placas ni rótulos en la colonia Teresitas.

La unidad señalada como responsable del atropellamiento que cobró la vida de una mujer la noche del martes fue localizada durante la madrugada por autoridades municipales; sin embargo, el operador permanece prófugo.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la calle Cuatro, cuando un camión de transporte de personal que circulaba de poniente a oriente impactó a Yessica Eugenia "N", de 52 años, quien recolectaba objetos reciclables apoyada con una carriola.

Tras el golpe, el conductor abandonó el sitio sin prestar auxilio. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Horas después, gracias a trabajos de inteligencia de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el camión fue ubicado en el cruce de las calles Tricantes y Perones, en la colonia Teresitas.

La unidad, perteneciente a la empresa LIPU y marcada con el número económico 4888, ya no portaba placas de circulación ni rótulos, presuntamente retirados para dificultar su identificación.

De acuerdo con versiones de testigos, el transporte estaría vinculado a la empresa Stellantis, lo que también forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades mantienen un operativo para dar con el paradero del conductor y deslindar responsabilidades por estos hechos que han causado consternación en la comunidad.